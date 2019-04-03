郭藹明呻被青雲「嫌棄」

51歲的郭藹明（Amy）昨日現身一發佈會，她笑稱經常在九龍城街市被捕獲，因近年愛上下廚及發掘新食譜，老公劉青雲也笑言是做白老鼠。問到青雲口味是否好奄尖？她坦言：「有彈有讚，有時都會嫌棄，佢老實到令我好沮喪，但佢會解釋番，希望我進步。」



Amy又稱老公是食神，吃東西有獨特口味，有次她煮麵煮多咗3秒被彈麵太稔。而老公都會下廚，暫時獨沽一味整牛扒，整得很精準很叻，如果情人節食牛扒，都會讓他發揮。講到護膚，郭藹明指有用過好的產品也會給老公用，因為對方開始有細紋，她笑說：「以前拍拖佢就肯畀我幫佢做Facial，依家唔肯，怕我整蠱佢。」



