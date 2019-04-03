﻿收狂迷成人玩具 被當虛擬老公 張敬軒無覺好瞓 Shopping減壓

歌手張敬軒早前出席音樂節活動時，自爆曾收過fans好多千奇百怪露骨禮物，無端端變「虛擬老公」令佢心情忐忑不安。長期被「瘋粉」嚇親，軒仔成日都無覺好瞓，難怪黑眼圈咁深啦！日前下午，軒仔在男助手陪同下現身中環太子大廈一間高級寢具店。見佢摸完牀褥，再揀吓牀單、枕袋等，然後簽單送貨，大手Shopping減壓之外，似乎想換過批新寢具，有個優質睡眠！



軒仔近日自爆因驗到有6%越南血統，預告下半年將到越南考察，上周佢真係飛咗嘞！不過唔係去越南，目的地係法國。佢前年成為「法國北歐大學榮譽商管博士」後，上年開咗間法國餐廳，上星期完成音樂節後，隨即飛咗去法國為「法國五月」拍嘢，連日參觀酒莊、「食好西」等，成個樣靚仔又精神晒！同喺香港時嘅殘樣差好遠，鬼咩！皆因平日軒仔在港壓力不知幾大，日前佢自爆有唔少狂粉，收過好多驚嚇禮物，連fans留言都令佢「大開眼界」呀！軒仔苦笑說：「有一個粉絲send咗二百幾個message畀我，內容講到我哋好似一齊生活，搞到我都覺得自己好似經歷緊啲夫妻生活。而最驚嚇係收過一盒長髮，附有一封信，話我似佢已故男友，令我心情好忐忑。」講到收過最露骨禮物？軒仔更大笑說收過成人玩具，搞到佢唔敢再一個人拆禮物。



飛法國拍嘢



日前下午1時許，本報就發現軒仔戴上口罩現身中環一間高級寢具店大手Shopping減壓。話晒生活有品味嘅軒仔，大嗱嗱用廿萬月租位於薄扶林嘅歷史建築物玫瑰村，主人家都要買返啲高級寢具，襯返間靚屋啦！無化妝又無gel頭嘅軒仔，拉高口罩遮素顏樣偕助手睇嘢。雖然口罩拉近眼皮，仍遮掩唔到軒仔倦容，似幾日無瞓覺。在店內，軒仔先揀咗幾條淨色毛巾，然後摸吓牀褥，似乎連牀褥都想換埋。之後，見佢向店員查詢牀單、枕袋等顏色，又買多兩套牀冚。逗留廿分鐘，軒仔order埋啲大件產品，就簽單走人。軒仔離開時發現有記者，即禮貌揮揮手，其助手幫手拎戰利品隨後，兩人再急步落樓上車走人。



採訪 : 張詠森