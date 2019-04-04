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《P風暴》連場監獄打鬥 ﻿林峯打爛仔交﻿﻿混亂中拳﻿

2019-04-04 列印
■林峯接拍前知道做大佬，有好多O靚以為唔使點打，原來唔係。
■飯堂混戰場面混亂，十幾人一齊打，甩拖鞋又打斷湯羹。
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　　優先場觀眾大讚今日上映的《P風暴》較之前的風暴系列精采，特別讚好監獄場口高潮迭起無悶場。林峯及林家棟兩大勢力經常在獄中挑釁打鬥，首演奸角的林峯說：「每日都有打鬥場口，同每個演員都有打戲。」人多混亂加上打爛仔交，林峯因為避唔切中咗一拳。

　　古天樂多謝觀眾支持，並透露拍攝前有同導演跟懲教署職員見過幾次面，「佢哋話監獄係唔會有《監獄風雲》嘅情況，但我同導演又明白觀眾期望，所以監獄部份唔可以無打鬥場面。」

　　林峯說，「拍攝前雖然都有動作指導同每個演員夾動作，但爛仔交不能太設計好動作，所以要靠自己執生，避到就避。」在眾多動作場面中，在飯堂和廚房兩場混戰最為激烈，十多名犯人包括古天樂、林峯及林家棟等群揪，林峯的鼻子更不幸中了一拳，需要上粉才能連戲繼續拍攝。

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