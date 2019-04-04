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鐵甲奇俠美國隊長言和 《復仇者4》美國預售破紀錄

2019-04-04 列印
■《復仇者4》再有宣傳片曝光，鐵甲奇俠與美國隊長終破冰。網上圖片
■Marvel隊長（左）揸太空船，載着復仇者找魁隆算帳。網上圖片
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　　漫威電影《復仇者聯盟4︰終局之戰》昨日公開一分鐘宣傳片，雖然未及日前公開的終極預告的時間長，但內容亦前所未見，當中包括有Pepper與鐵甲奇俠終重逢；鐵甲奇俠與美國隊長會面時，問對方信不信任他，美國隊長回應︰「信！」二人握手言和。

　　鏡頭一轉，又見Marvel隊長駕駛着太空船，船上有美國隊長、黑寡婦、雷神、Rocket、鐵甲奇俠等。而今次的宣傳片，終於見到魁隆出現，他等待着復仇者的來臨。

《復仇者4》於美國時間周二開始預售門票，首日已打破2015年《星球大戰︰原力覺醒》保持的最高預售紀錄，更比對家DC的《水行俠》預售多四倍。

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