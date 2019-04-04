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陳茵媺貼激罕性感照賀牛一

2019-04-04 列印
■自陳茵媺06年參加港姐至今，久未再穿泳裝亮相。
■陳茵媺享受放閃，早前上載同老公慶生的恩愛合照。
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　　本周一是陳茵媺（Aimee）的38歲牛一，TVB愛妻號陳豪早已安排同老婆旅行過生日，地點有陽光同海灘，為配合背景，壽星靚太陳茵媺大派福利，上載激罕超Deep晒半球超性感一件頭泳衣照到社交平台，三子女之母身材相當好。

　　激罕泳衣照上載不久已獲2萬個Like，不少圈中人留言送上生日祝福兼讚好，包括鍾嘉欣、胡定欣、張繼聰、鄭欣宜及陳敏之等等。

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