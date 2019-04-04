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王賢誌卸任主席︰東華去年籌逾4億善款

2019-04-04 列印
■因為同娛圈中人關係好，助王賢誌為東華籌到更多善款。
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　　東華三院董事局交代就職典禮昨日舉行，由蔡榮星出任新一屆主席，卸任主席的王賢誌發言時稱，透過在娛樂圈中的人脈，令《歡樂滿東華》籌款數字創新高，慈善音樂會也星光熠熠，去年共為東華籌得4億1千860萬的善款。

　　第4年擔任總理的何猷啟表示時間過得很快，對做善事幫到人覺得很開心和有意義。提到工作大計，他指希望可以開拓自己的生意，亦會詢問媽咪和家姐意見。至於會否想盡快當爸或生B大計，猷啟一律回應：「計劃中。」提到父親睹王何鴻燊的近況時，他說︰「沒問題，多謝關心。」

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