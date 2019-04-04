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吳卓羲再戰樂壇 出EP與林峯對撼

2019-04-04 列印
■吳卓羲計劃稍後出EP，將會由鄧智偉擔任監製。
■林夏薇皮膚白晢，她笑言因不用再出外景。
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　　吳卓羲、鄧智偉及林夏薇等，前晚均有出席博愛醫院董事局就職晚宴。吳卓羲上台獻唱其名曲《別怪她》，擔任作曲的鄧智偉彈琴伴奏，吳卓羲更笑言，計劃今年製作《別怪她》15周年下集版本呢！問他今年是否要參加樂壇頒獎禮，並與林峯對撼？吳卓羲笑道：「唔係咩呀！講笑啫，只係15周年再做番覺得幾有趣。」吳卓羲計劃推出EP，預計會收錄四、五首歌，鄧智偉就算不作曲亦一定會擔任監製。

　　已離開無線的林夏薇，被問到是否不再拍劇？她說：「唔好提！我有戲癮，自己鍾意演戲，現在生活方式不同，有機會先啦！」

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