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﻿二女沈日變美少女

2019-04-04 列印
■14歲沈日打扮起嚟，絕對有條件學家姐做索爆星二代。
■去年初，沈日陪父親撐枱腳，已愛穿短褲晒腿。
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  邱淑貞嘅14歲二女沈日亦開始變成美少女。細個時baby fat、最怕羞嘅沈日，去年被本報影到繞父親沈嘉偉去歎壽司，當時阿女已經亭亭玉立，開始打扮，靚樣初現。日前，沈日喺社交網誌po咗張相，照片中佢化靚妝、着高跟鞋及穿上cocktail dress，外形唔輸畀胞姊O架！
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