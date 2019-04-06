姜皓文唔敢挑戰古仔

姜皓文（黑仔）前晚上出席卡通片《神奇夢樂園》首映，他表示聲演熊仔有難度，既要模仿外國配音員的聲線與感情，又經常喪嗌呻棘手。談到新劇《鐵探》反應不俗，黑仔直言最喜歡與盧宛茵的母子戲，問他會否覺得這次演出能超越亞視年代？他說：「有信心好過以前，若TVB頒視帝給我，我都係眾望所歸。」此外，黑仔透露為《電影痴漢》獻唱的主題曲《曾經擁有》會推出單曲，問他縱橫歌影視界、會否想「挑機」大滿貫的古天樂？他笑言：「唔夠膽啦！」



