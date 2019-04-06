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Tyrese否認與林欣彤同居

2019-04-06 列印
■Tyrese（右）自言已單身一年。
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　　天堂鳥昨日到電台接受訪問，Tyrese早前傳出與林欣彤同居，他否認說：「我哋係有一齊睇戲，但冇同居，我單身咗一年，去年呢個時間同余詩霆分手。」問他有機會與林欣彤發展嗎？他稱只是好朋友，因她不是自己喜歡的類型。

　　三位成員亦不停高呼無錢，稱因要支付6位數字官司訟費，早前被逼做副業，Lincoln和Tyrese一齊做運貨員，而Gordon就幫朋友售賣港珠澳車牌。

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