三位成員亦不停高呼無錢，稱因要支付6位數字官司訟費，早前被逼做副業，Lincoln和Tyrese一齊做運貨員，而Gordon就幫朋友售賣港珠澳車牌。
Tyrese否認與林欣彤同居
三位成員亦不停高呼無錢，稱因要支付6位數字官司訟費，早前被逼做副業，Lincoln和Tyrese一齊做運貨員，而Gordon就幫朋友售賣港珠澳車牌。
Selfie慘劇又一宗 墮梧桐寨30米瀑布底 菲女爆頭亡
旅遊崖邊自拍又出事！一名在財務公司工作的菲律賓年輕女子魂斷大埔梧桐寨瀑布。女事主趁昨日假期與五名友人往大埔梧桐寨行山，觀賞瀑布期間，她疑在主瀑頂的散髮瀑冒險步出封鎖線外，崖邊取景自拍，失足直墮約三十米...
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日外相擬月中訪華 出席經濟對話閣僚隨行
據共同社引述日本政府知情人士透露，日本外相河野太郎正計劃於四月中訪華，據悉，他訪華期間會出席中日部長級「經濟高層對話」並會與國務院總理李克強及外交部長王毅分別舉行會談；據了解，日子很可能是四月十三日至四月十五日，除河野太郎，日方將派六名閣僚隨行。 據日本共同社報道，引述日本政府知情人士指，日本外相河野太郎正計劃於四月中訪華，出席中日部長級「經濟高層對話」出席對話的閣僚除了外相河野太郎外，還有農林水產相吉川貴盛及經濟產業相世耕弘成等，今次對話是自九年前在北京的第三次對話以來的首次高層對話。日本外務省官員指，日方本次的訪華，是為中國領導人六月出席在大阪舉行的二十國集團（...
2019-04-06
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全球首富世紀離婚 前妻成第三大富婆
全球首富、網上零售集團亞馬遜（Amazon）創辦人貝索斯（Jeff Bezos），與妻子麥肯齊達成史上金額最大的離婚協議，麥肯齊將保留她在亞馬遜的百分之四股權，但願意放棄她在《華盛頓郵報》集團及太空旅遊公司Blue Origin權益。整項協議金額約三百五十六億美元（約二千七百九十四億港元），令麥肯齊成為全球第三大富婆。 這項離婚協議的金額，遠遠超越已故藝術品交易商維爾登斯坦因（Alec Wildenstein）及其前妻喬斯林（Jocelyn）離婚時所創的舊紀錄，當年兩人達成的協議金額為三十八億美元（約二百九十八億港元）。 《福布斯》指出，達成協議後，麥肯齊將成為全球第三大富...
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君頤峰相連戶遠眺海景
九龍傳統豪宅地段何文田，名校林立，受不少實力家庭客歡迎。其中君頤峰樓齡較新，是次介紹屋苑的高層相連單位，面積1967方呎，四房雙套房，單位向東南，外望京士柏運動場，遠眺維港景色。 君頤峰位處何文田衛理...
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美股隔晚向好 亞太股市靠穩
隨着中美貿易談判向好，令隔晚美股造好，杜指周四收市升逾百點，消息帶動亞太區市場普遍靠穩，惟經濟憂患不少。中港台三地股市昨日則因假期休市。 中港台假期休市 日經平均指數連升三日，昨日收升82點，報21807點，全周累升601點。惟日前公佈的日本經濟數據遜預期，日本2月經通脹調整後實質工資按年跌1.1%，創逾三年最大跌幅；2月家庭開支按年升1.7%，但按月下跌2%，反映消費市道低迷，未必能夠支持當地經濟。另外，日本經濟再生大臣茂木敏充表示，本月或與美國進行貿易會談。 個別股份方面，日股野村控股旗下的野村證券傳出裁員100人消息，股價全日升0.02%。外媒引述消息人士指，野村計劃...
2019-04-06
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老少雙雄 衝「蜂」陷陣
踏入效力多蒙特第七季，廿九歲隊長馬高列奧斯坦言自己已儼如老將，但今季擺脫傷病，獲主帥法華利安排改任進攻中場踢出第二春，還造就身旁十八歲左翼查頓辛祖爆發領軍高踞德甲榜首。為力爭職業生涯首個聯賽錦標，此子今晚「冠軍戰」勢率後輩作客擊敗次席的拜仁慕尼黑，捧客勝！（Now670、有線611、651台、Fox+周日凌晨0:30直播） 一二年加盟，今季已是二十九歲的列奧斯效力多蒙特第七季，但眼見身邊的隊友是十八歲的查頓辛祖等新星，也只得認老。他笑言：「我已是老將，或許職業生涯只餘下四年。」 列奧斯攻中大解放 列奧斯過往數季遭受十字韌帶重創等傷患，未嘗領軍奪得德甲錦標，但今季成功擺脫傷患...
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春日必備 丹麥時尚雨褸
雨季來臨，出外時需要雨具旁身，想讓雨衣融入時尚打扮，不妨考慮丹麥雨具品牌RAINS，產品由即日開始推出四折優惠，入貨更抵。 下雨天令人心情煩躁，穿上合身又時尚的雨衣，既可方便活動，亦為自己增添正能量。丹麥雨具品牌RAINS着力研發耐水機能完善的材質，提供多樣化的產品，正好為傳統雨具灌注創新時尚概念。品牌於THE OUTLET專櫃推出雨褸四折優惠，如女裝紅色A-Jacket Bordeaux雨衣，折後只須四百元左右，男裝則首推淺灰色Long Jacket Stone雨衣，風褸設計，質料極輕，旅行或戶外活動穿着亦非常合適。 THE OUTLET 地址︰尖沙咀海港城星光行二樓誠品...
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胸壓激吻 清場拍《遺愛》情慾戲 胡子彤奪陳漢娜第一次
數影壇近期當紥的男女演員，肯定非同「女飛魚」歐鎧淳拍拖、部部戲拍住古天樂同吳鎮宇等大星的胡子彤；以及擔正日本話題片《屍殺片場》攝影師曾根剛升呢導演新作《二人小町》的陳漢娜。最近兩人在新戲《遺愛》首度演...
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演藝FunFun——意大利藝文遊
聯合出版集團屬下藝文普及與教育平台「藝術解毒」，將於今年夏天舉辦「意大利四城十日深度藝文遊」。今年八月五日至十四日，參與者將在藝術史學者及藝評人帶領下，浸潤式遊覽羅馬、佛羅倫斯、威尼斯和維羅納四座藝術...
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馬場浮世繪——美麗傳承設宴慶世界第一
為慶祝「美麗傳承」季內六戰全勝，榮登世界排名第一賽駒，馬主郭少明前晚在灣仔某大酒店宴會廳設宴慶祝（上圖），席間他捐款五十萬港元予香港公開大學，並舉行支票移交儀式。他表示「美麗傳承」季內餘下目標為明日的...
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