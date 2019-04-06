麥明詩揭馮盈盈精於「P圖」

麥明詩昨日出席七人欖球賽活動，她表示在英國讀高中時，學校最出名就是欖球隊，全校最靚仔的男同學幾乎都是欖球隊成員，每次有比賽她都會現身打氣。



麥明詩又透露5月將和馮盈盈到荷蘭拍旅遊節目，到時或會以泳衣示人，現在要開始運動keep fit，免得被盈盈比下去。講到她的身材都不輸馮盈盈？麥明詩似語帶相關說：「佢『P圖』（修改圖片）好叻。」



