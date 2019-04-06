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人妻沈卓盈35歲生日晒身材

2019-04-06 列印
■沈卓盈豪晒「事業線」和盡情享受美食！
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　　沈卓盈（Jess）昨日踏入35歲，亦是婚後首個生日，和老公身在外地享受陽光生辰之旅的她，昨日在社交網連環分享性感泳衣照晒身材，向Fans大派「福利」。穿上白色一件頭泳衣的她，豪晒「事業線」性感爆燈，Fit爆上圍頓成焦點，Jess更留言道，「今年生日畀自己嘅獎勵就係盡情咁食多啲」！

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