﻿胸壓激吻 清場拍《遺愛》情慾戲 胡子彤奪陳漢娜第一次

數影壇近期當紥的男女演員，肯定非同「女飛魚」歐鎧淳拍拖、部部戲拍住古天樂同吳鎮宇等大星的胡子彤；以及擔正日本話題片《屍殺片場》攝影師曾根剛升呢導演新作《二人小町》的陳漢娜。最近兩人在新戲《遺愛》首度演情侶，戲中兩人有場胸壓激吻情慾戲，原來今次是漢娜熒幕初吻，事前特別緊張，仲要清場拍攝。對於奪去對手「第一次」，子彤話自己一樣緊張，事前都有同女友報定案，仲話：「好彩佢哋本身識。」最難得兩人亦表示可以拍得更激，但一定要劇情需要。



電影《遺愛》是新晉導演馮智恒，獲電影發展基金首部劇情電影計劃資助拍攝的作品，講18歲的胡子彤搞大15歲陳漢娜個肚，令佢成為未成年未婚媽媽，兩人女兒出世後，生活壓力更大，關係漸差，最終釀成悲劇。探班當日拍攝兩人在酒吧初次邂逅，漢娜俾人抽水，飲大咗嘅子彤即時出手，上演一幕英雄救美，成功冧掂15歲妹妹仔，之後兩人仲發生關係「搞出人命」。



「發生關係」自然有親熱場口，為了這場胸壓熱吻情慾戲，兩人做足準備帶定牙膏牙刷、漱口水及香口膠等口腔清潔用品到現場。雖然子彤在首部電影《點五步》時已跟談善言有親熱戲，但今次要咀漢娜仍然好緊張，因為俾劇本嚇親。兩人異口同聲話：「齋睇劇本都幾激吓，都擔心唔知真正拍攝時點交代，好彩導演用咗個好唯美嘅方法拍攝，真係拍得幾靚。」雖然「發生關係」的地點好窄，但兩人Roll機前溝通好又排清楚走位，完全冇尷尬順利完成。



問到拍情慾戲底線，子彤話只要劇本好就算全裸都得，「劇情真係有咁嘅需要，全裸我都會接受，但唔會為露而露。」漢娜雖然係拍情慾戲新丁，但佢話將來唔怕再拍，仲話挑戰湯唯都可以考慮，「暫時未接受到露點，但將來如果有好劇本同班底，拍到《色戒》咁都可以傾吓嘅，不過去到《三夫》咁，我真係投降。」



劇本好全裸都得



問到兩人拍情慾戲，事前使唔使同另一半交代？漢娜話自己單身唔使，而屋企人亦好支持佢工作。至於跟歐鎧淳感情穩定的子彤就坦承有報定案，「我會以工作行先，當然有同女朋友講聲，佢知道係工作都好明白，佢仲問我係邊個對手，我話係漢娜，好彩佢哋本身識嘅，舊年佢哋一齊提名金像獎最佳新人獎。」講到今次最困難戲份？漢娜首推要演媽媽，「講我哋個女不斷大，我要同零歲至3歲嘅小朋友做對手戲，同BB拍都好啲，最多係喊，抱住都叫控制到，但係3歲小朋友識反抗，真係好難搞。」



撰文：杜淑霞



攝影：李維隆