露雲娜對唱歌呢團火從未熄過，仲愈來愈愛，更幫手扶掖同門師弟歐信希（Simon）：「佢係1983年，同呂方及孫明光同屆嘅新秀出身，之後會重新演繹Raidas嘅經典歌《傾心》，唱得唔錯㗎。」去年Rowena成績唔錯，拎到廣州「最佳經典Hi Fi CD」等五個獎，仲同老公去咗武漢親自捧走華語金曲「最佳Hi Fi人聲獎」：「當地只得零下3度，但歌迷非常熱情，去到咁遠都值，其實唔知內地原來有歌迷，好驚訝呀。」
安仔當佢女神
對於歌手棄獎事件，她一臉驚訝說：「點可以掉人哋個獎？人哋認同先畀個獎你，比着我會好感恩！可能新一代某啲歌手會唔識得去感激人，唔應該。」在旁的歐信希都認同師姐說法：「呢啲係自己嘅履歷嘛。」Rowena再肉緊教訓後輩：「乜行業嘅人都要去尊重，等同尊重自己，好彩我見返後輩歌手們，個個都好尊重我，好似張敬軒、林奕匡同菊梓喬對我都好有禮，有次我甩咗假眼睫毛，菊梓喬即拎膠水畀我，好sweet；許志安又當我女神咁看待，見到我即攞電腦出嚟畀我睇，佢將我嘅歌放入電腦，仲識得唱幾句唔係好hit嘅《情像外衣》，幾開心呀。」另外，露雲娜打算今年開個唱，歐信希即主動「申請」做嘉賓，話要兩師姐弟拍住上演出喎。