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Chilam心郁郁再做馬主

2019-04-08 列印
■Chilam跟練馬師交流練馬心得。
■Chilam到馬房探班，心情興奮。
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　　張智霖（Chilam）成為首屆「富衛保險冠軍賽馬日」大使，早前特別抽空到練馬師羅富全的馬房探班，形容心情相當興奮。Chilam曾任馬主，他說以前做馬主會常到馬房探班，今次以大使身份來可寓工作於娛樂，他與練馬師一邊巡視一邊分享練馬心得。

　　問他會否再做馬主？Chilam表示之前都想過，但近年工作繁忙怕沒有時間，不過參觀完馬房後都心郁郁，想入表抽馬做馬主。Chilam說看馬和看人的眼光要精準，還要有觀察及透徹的分析力，把握時機及準備充足，時刻保持最佳狀態，時機到便可以一擊即中。

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