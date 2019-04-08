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連詩雅YoYo行山搶「收視」

2019-04-08 列印
■黃翠如包到實，被陳自瑤及連詩雅比了下去。
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　　「人妻」黃翠如、陳自瑤（YoYo）及連詩雅（Shiga）因為合作無線新劇《致所有愛過的人》而成為好友，昨天三女神趁天朗氣清自組「致所有愛行山的人」小組去行山，而同劇的馬貫東則負責做「大會攝影」，記錄三位女神的行山點滴。有網友就將重點放在三人的衣著「收視」上，Shiga除剩螢光色Sport Top；Yoyo則以貼身背心騷小蠻腰，翠如卻包到冚。亦有網民追問YoYo，她的老公王浩信在哪兒？

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