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林保怡開天價避登台

2019-04-08 列印
■保怡笑言望家怡奪獎，便有人請食飯。
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　　林保怡、周家怡、黃美琪跟男友鍾健威等出席公開活動，雖然現場有表演環節，惟當過歌手的保怡坦言不會輕易獻聲，他說：「為了避免登台，我會叫價好貴，是一個天價，因為我愛唱自己的歌或喜歡的歌，但比較冷門及不多人認識，若畀到天價我便唱吧！付不到就不唱，這樣可專心做喜歡的事。」保怡談到前年跟家怡陪伴50位殘疾兒童赴台灣旅行，由於隨團要帶著10多部輪椅上機，若沒有有心人幫助真的難以成事，故保怡深感是好有愛的一件事。談到過程中最感動的事，他說：「旅程完結他們送了一個樹型相框給我，裏面全是一眾小天使的面孔，到現在我依然放在家裏，出門口都會望一望，真的是物輕情意重。」

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