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陳國峰處男騷喊住唱

2019-04-08 列印
■陳國峰邊喊邊唱，場面感人。
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　　陳國峰首個音樂會《Penny 1st Live 2019》前晚於麥花臣場館舉行，台上請得林盛斌、梁競徽、范振鋒、王梓軒、羅敏莊、吳業坤及謝東閔等力撐，台下亦有樂易玲、李佳芯、高海寧、鄧佩儀、張振朗及羅孝勇等支持。陳國峰為演唱會錄製了新歌《大器未成》，他透露新歌由兩位好友為他創作，歌詞一字一句都非常到肉，每每唱到歌曲尾段都會哽咽而沒法唱下去。到了正式唱的時候，亦一如他所說數度落淚。他完場受訪講到多次感觸落淚，「我唱畀父母聽個環節，我綵排嘅時候直頭唱唔到，剛剛已經算唔錯。我由細到大都好似無咩成就，當然父母無介意過，而今次亦算係一個小成就。」他又坦承恨簽唱片公司。

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