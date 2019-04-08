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﻿myTV Gold - beIN SPORTS 歐聯歐霸八強對決本周展開

2019-04-08 列印
Paul Pogba 曼聯
Lionel Messi 巴塞隆拿
Dusan Tadic 阿積士
Cristiano Ronaldo 祖雲達斯
Pierre-Emerick Aubameyang 阿仙奴
Fabian Ruiz 拿玻里
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　　電視廣播有限公司（TVB）旗下OTT平台myTV SUPER已於4月1日推出全新myTV Gold服務，提供世界頂級體育賽事，包括直播歐聯、歐霸、意甲及法甲等。本周歐聯八強賽事首回合將於4月9日展開，而歐霸八強亦會於4月11日爭逐四強席位。

歐聯、歐霸八強賽事將於myTV Gold的beIN SPORTS MAX（頻道303）直播部份精采賽事，為免球迷錯過其他精采八強賽事，myTV Gold會於歐聯、歐霸賽事播放期間特設beIN SPORTS MAX 2（頻道 800）、beIN SPORTS MAX 3（頻道 801）及beIN SPORTS MAX 4（頻道 802），同時直播其他歐聯、歐霸八強賽事，令各位球迷都可以全天候收睇歐聯、歐霸八強全部賽事。

貼心回看功能

　　myTV Gold貼心照顧各位球迷，beIN SPORTS頻道更具備有三小時回看功能，等球迷可以即時回看精采賽事。同時myTV SUPER特設beIN SPORTS專區，等各位球迷可以直接於專區內睇到各場精采賽事及重溫。唔想錯過任何一場賽事，記得黐實myTV Gold！而部份賽事除咗英語旁述外，更提供粵語選擇。

**全新推出嘅myTV Gold，包攬體育、紀實、電影、劇集娛樂、兒童、動漫、TVB、新聞財經節目內容，每月只需$148，即到2399-9666查詢優惠詳情！

賽程表　　4月8日–4月14日myTV Gold - beIN SPORTS MAX頻道直播精選賽事：

歐洲聯賽冠軍盃

4月10日（星期三）深夜2點55分

beIN SPORTS MAX （CH. 303）

曼聯 對 巴塞隆拿

歐洲聯賽冠軍盃

4月10日（星期三）深夜2點55分

beIN SPORTS MAX 2（CH. 800）

阿積士 對 祖雲達斯

歐洲足協歐霸盃

4月11日（星期四）深夜2點55分

beIN SPORTS MAX （CH. 303）

阿仙奴 對 拿玻里

歐洲聯賽冠軍盃

八強賽事第一回合

4月9日（星期二）深夜2點55分

熱刺 對 曼城

beIN SPORTS MAX （CH. 303）[粵/英] 旁述

4月9日（星期二）深夜2點55分

利物浦 對 波圖

beIN SPORTS MAX 2 （CH. 800）[粵/英] 旁述

4月10日（星期三）深夜2點55分

曼聯 對 巴塞隆拿

beIN SPORTS MAX （CH. 303） [粵/英] 旁述

4月10日（星期三）深夜2點55分

阿積士 對 祖雲達斯

beIN SPORTS MAX 2（CH. 800）[粵/英] 旁述

歐洲足協歐霸盃

八強賽事第一回合

4月11日（星期四）深夜2點55分

阿仙奴 對 拿玻里

beIN SPORTS MAX （CH. 303）[粵/英] 旁述

4月11日（星期四）深夜2點55分

布拉格斯拉維亞 對 車路士

beIN SPORTS MAX 2 （CH. 800）[粵/英] 旁述

4月11日（星期四）深夜2點55分

賓菲加 對 法蘭克福

beIN SPORTS MAX 3 （CH. 801）[粵/英] 旁述

4月11日（星期四）深夜2點55分

維拉利爾 對 華倫西亞

beIN SPORTS MAX 4 （CH. 802） [粵/英] 旁述

**頻道、節目或節目內容如有更改，以myTV SUPER最後公佈為準。

**賽事、對戰隊伍、播放日期及時間如有更改，以頻道實際播放為準。

撰文︰廖思慧
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