﻿myTV Gold - beIN SPORTS 歐聯歐霸八強對決本周展開

歐聯、歐霸八強賽事將於myTV Gold的beIN SPORTS MAX（頻道303）直播部份精采賽事，為免球迷錯過其他精采八強賽事，myTV Gold會於歐聯、歐霸賽事播放期間特設beIN SPORTS MAX 2（頻道 800）、beIN SPORTS MAX 3（頻道 801）及beIN SPORTS MAX 4（頻道 802），同時直播其他歐聯、歐霸八強賽事，令各位球迷都可以全天候收睇歐聯、歐霸八強全部賽事。
貼心回看功能
myTV Gold貼心照顧各位球迷，beIN SPORTS頻道更具備有三小時回看功能，等球迷可以即時回看精采賽事。同時myTV SUPER特設beIN SPORTS專區，等各位球迷可以直接於專區內睇到各場精采賽事及重溫。唔想錯過任何一場賽事，記得黐實myTV Gold！而部份賽事除咗英語旁述外，更提供粵語選擇。
**全新推出嘅myTV Gold，包攬體育、紀實、電影、劇集娛樂、兒童、動漫、TVB、新聞財經節目內容，每月只需$148，即到2399-9666查詢優惠詳情！
賽程表 4月8日–4月14日myTV Gold - beIN SPORTS MAX頻道直播精選賽事：
歐洲聯賽冠軍盃
4月10日（星期三）深夜2點55分
beIN SPORTS MAX （CH. 303）
曼聯 對 巴塞隆拿
歐洲聯賽冠軍盃
4月10日（星期三）深夜2點55分
beIN SPORTS MAX 2（CH. 800）
阿積士 對 祖雲達斯
歐洲足協歐霸盃
4月11日（星期四）深夜2點55分
beIN SPORTS MAX （CH. 303）
阿仙奴 對 拿玻里
歐洲聯賽冠軍盃
八強賽事第一回合
4月9日（星期二）深夜2點55分
熱刺 對 曼城
beIN SPORTS MAX （CH. 303）[粵/英] 旁述
4月9日（星期二）深夜2點55分
利物浦 對 波圖
beIN SPORTS MAX 2 （CH. 800）[粵/英] 旁述
4月10日（星期三）深夜2點55分
曼聯 對 巴塞隆拿
beIN SPORTS MAX （CH. 303） [粵/英] 旁述
4月10日（星期三）深夜2點55分
阿積士 對 祖雲達斯
beIN SPORTS MAX 2（CH. 800）[粵/英] 旁述
歐洲足協歐霸盃
八強賽事第一回合
4月11日（星期四）深夜2點55分
阿仙奴 對 拿玻里
beIN SPORTS MAX （CH. 303）[粵/英] 旁述
4月11日（星期四）深夜2點55分
布拉格斯拉維亞 對 車路士
beIN SPORTS MAX 2 （CH. 800）[粵/英] 旁述
4月11日（星期四）深夜2點55分
賓菲加 對 法蘭克福
beIN SPORTS MAX 3 （CH. 801）[粵/英] 旁述
4月11日（星期四）深夜2點55分
維拉利爾 對 華倫西亞
beIN SPORTS MAX 4 （CH. 802） [粵/英] 旁述
**頻道、節目或節目內容如有更改，以myTV SUPER最後公佈為準。
**賽事、對戰隊伍、播放日期及時間如有更改，以頻道實際播放為準。
撰文︰廖思慧