黎姿晒逾20年前舊相稚氣城城褲鏈未拉好

最近好幾次，有人在facebook上用我的照片做頭像，然後四處add人做朋友。那些facebook網頁，乍看是我的，但下面的名字又是別人的，若是認識我的人，一看就知道是個假貨，若是不認識我的人，也只會以為叫那個名字的人要add他做朋友。所以有朋友發現了假貨來告訴我，我就這麼跟他們說，只要這些人不是用我的照片加我的名字出去交朋友，最多也是無聊，便懶得去理了。 如此無聊，也不知目的何在，難道這些人真的其貌不揚到一個臨界點，實在見不得人。所以才借用我的照片？那一定是覺得我比他有魅力了，那我是不是還要感謝他的恭維呢？盜用了別人的照片來做自己的招牌，在心理上怎麼都是知道自己在做見不得...

2019-04-08