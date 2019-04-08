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黎姿晒逾20年前舊相稚氣城城褲鏈未拉好

2019-04-08 列印
■相中城城疑似未拉褲鏈，當年黎姿、城城、呂方、張衛健、曾航生等一臉稚氣。
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　　郭富城5年前在內地節目《非常靜距離》中自爆，當年在訓練班的成績拿了第一名，卻「全班最醜」。「郭富城全班最醜」近日成為網民熱話，不過淡出幕前的「索媽」黎姿就在社交網站晒出多張20多年前在商台「叱咤新大陸」活動的舊照片，為郭富城洗脫醜樣的「罪名」，中分瀏海，身穿短褲，其外型青澀，皮膚白皙，不少網民紛紛表示「真的太帥了！」不過，最搞笑係，有人竟發現城城疑似沒有拉褲鏈。

　　相中人還有杜德偉、呂方、張衛健，黎姿身穿白襯衫、戴著黑框，模樣清純可愛，不少人留言大讚她樣子一直沒有變。黎姿留言：「朋友在收拾舊物的時候，找到這幾張20多年前的舊照片，實在是時光飛逝。當年一臉稚氣未脫的我還在華納唱片，與朋友們出席電台活動。成長總是在不經意之間，年輕學會的一點一滴，都變成了我們成長後的智慧，讓我們如今在不同的領域都各有成績，很感激一路走來有很多朋友陪伴和支持，令我無論在工作或生活中得到能量。」

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