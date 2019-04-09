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林嘉欣笑言被騙入局Kay遭「家暴」泣不成聲

2019-04-09 列印
■拍攝後Kay的臉都紅腫了。
■Juno親邀林嘉欣，飾演帶畀他希望的第二春。
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　　麥浚龍（Juno）籌備逾十個月製作的《the album》最沉重一章《暴烈‧34》MV終於面世。長達廿分鐘的《暴烈》音樂映畫，除有兩大主角謝安琪和Juno，仲有林嘉欣粉墨登場。故事講述Kay與患上躁鬱症的Juno關係破裂，Juno竟對她家暴，還將團隊花了一星期時間搭建的「家」狠狠摧毀！Kay坦言，埋位後按劇情毫不留情跟Juno互摑，結果兩take完成。Cut機後二人都泣不成聲，更互相道歉。

　　而Juno撰寫新情人「戴慈欣」一角時，便鐵定非林嘉欣飾演不可，親邀對方後，獲嘉欣一口答應。嘉欣笑言「被騙入局」，以為劇本簡單，大讚Juno的創作是個精心佈局。

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