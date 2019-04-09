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挑戰60小時不眠不休金鐘國自爆好驚鬼

2019-04-09 列印
■金鐘國在港拍攝時享用蛇羮。
■金鐘國擔任真人騷香港站嘉賓。
■主持人大讚金鐘國厲害。
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　　韓國《Running Man》中的「能力者」金鐘國，早前應邀為Viu Original真人騷《No Sleep No FOMO》擔任香港站嘉賓主持，挑戰60小時不眠不休。月前，金鐘國秘密快閃來港拍攝時，高興指：「可體驗外國真人騷跟韓國的不同之處，又能到香港很多有趣及好地方體驗，是驅使我接拍的最大理由。」不過開拍前他卻一度失眠，並謂試過超過40小時工作不睡，未試過60小時不睡，今次將成為他的最長紀錄。金鐘國還自爆弱點是最怕鬼，雖無親眼見過，但曾經有相關經歷，體會到就算有多大的力氣亦無能為力，很不喜歡不是能力範圍內所能控制的事。

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