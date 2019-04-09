個唱黃牛飛炒出天價 Sammi戒凍飲養聲

天后鄭秀文（Sammi）昨天現身《＃FOLLOWMi世界巡迴演唱會2019》香港站記者會，並宣佈加開7月26及27日兩場，一共13場來應付需求。對於仍被歌迷投訴一票難求，黃牛票瘋炒至3萬元一張。Sammi表示，今次爭取到公開發售的門票相比以往多，望能解決問題。



鄭秀文昨天以一身皮革look型格現身記者招待會，即場宣佈加開兩場共演13場，加場門票今日公開發售，這兩場的歌酬會捐給慈善機構。



公開發售票已增



Sammi表示，今次是第10次在紅館開個唱，寓意十全十美、十分滿意、十分開心的演唱會，又指第10次意義很大，希望可以回饋社會。現場播放Sammi多年來在紅館個唱片段，當中有1999年發生停電，許志安即上台迎救，但Sammi搞笑謂都要找人來攝場，Sammi又以大災難來形容2016演唱會，當時她第一場開始失聲，更認為是意志同信心的考驗。



對於信用卡優先預售反應熱烈，有指黃牛票竟瘋炒至3萬元一張。Sammi表示今次爭取到公開發售的門票相比以往多，相信更多市民以正價能夠購買。她說：「今次真係好多人好想睇，上次演唱會失聲，自己覺得有點遺憾，想做返一個好的騷，能夠多點人參與睇到。」Sammi直言內心很驚，因為很久未開13場個唱，為了養聲，現時戒凍飲，雖然試過失聲亦留下陰影，但盡量會克服同跨越。



Sammi笑言畢竟今年47歲，自己每次演出不留力會很虛耗，所以演出後會休息一段時間，不會好像以前好快就再開個唱。Sammi又稱，可能下一次演唱會不是這種形式，或會找拍檔一起演出呢！



