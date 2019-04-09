  • 2019年4月9日 星期二
  • 25º
  • 87%
熱門： 丁權覆核何麗明健身中心車尾箱山林道

日報新聞 > 娛樂

捧獎座驚喜現身華仔快閃撐金像獎

2019-04-09 列印
■華仔、岑珈其和談善言齊玩快閃。
■拿出獎座的華仔突現身，受訪市民大為驚喜！
Previous Next

　　第38屆香港電影金像獎頒獎典禮將於本月14日舉行，大會為使市民近距離感受金像獎盛事，早前進行突擊快閃宣傳活動，拍成短片《如何面對沒有金像獎的日子「完結篇」》，由主持岑珈其及談善言訪問市民，暢談最喜歡的港產片！

　　期間，影帝劉德華驚喜現身，讓市民體驗金像獎獎座的「手感」，令市民驚喜萬分，華仔更跟市民擁抱，並表示：「很久沒有做這類型與觀眾拉近距離的活動，這場快閃活動令我親身感受到香港電影對觀眾的影響，我有很大的感動，就是希望香港電影繼續努力、與觀眾拉得更近！」

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd