  • 2019年4月9日 星期二
  • 25º
  • 87%
熱門： 丁權覆核何麗明健身中心車尾箱山林道

日報新聞 > 娛樂

劉穎鏇片場狂食零食 被「爸爸」伍允龍投訴

2019-04-09 列印
■劉穎鏇開工拍攝新劇《唐人街》。
■劉穎鏇視伍允龍如爸爸。
Previous Next

　　劉穎鏇與伍允龍昨日為新劇《唐人街》開工，劇中伍允龍有很多赤裸上身及動作場面，故一直要節食及做運動，他「投訴」劉穎鏇經常在場地吃朱古力及曲奇，又上載雪糕及西多士相引人。他表示，雖然拍擋劉穎鏇不需要打，但有好多喊戲，並堅持用真眼淚，大讚她有進步。

　　劉穎鏇指今次角色比較惨，由於演戲經驗太淺，所以要對手提點盡量投入角色。

　　她笑指伍允龍有如爸爸，每次見她都會問是否做完功課？皆因伍允龍未入行前曾做過老師，待劉穎鏇亦如學生呢！

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd