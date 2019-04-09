長澤急否認來港拍裸照
消委會點名譴責 四健身中心賤招 迫入會百萬買堂
無良健身中心呃客無所不用其極。消委會點名批評四間健身中心，涉及二百四十六宗投訴，指職員以威迫利誘手法促銷，合共搾取客人六百七十八萬元。最離譜的個案，涉及旺角A Plus Fitness，其職員慫恿一名...
2019-04-09
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樂觀且接近達成協議 庫德洛:中美經貿談判
美國白宮首席經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）周日（七日）表示，目前中美經貿談判不單止是謹慎樂觀，而是愈來愈接近達成協議。 中美結束第九輪經貿磋商後，兩國高級別官員本周將通過大量電話會議，繼續談判進程。庫德洛接受美國哥倫比亞廣播公司訪問時，回應新華社指中美經貿談判取得新進展。他同意中美在保護知識產權及阻止強制技術轉移方面，取得很大進展，中方已承認有關問題，為談判掃除了一大障礙，形容之前無放上談判桌的都已放上枱。他形容目前中美談判是謹慎樂觀，甚至可能比謹慎樂觀更加好。 新華社上周六（六日）報道，中美雙方討論了技術轉讓、知識產權保護、非關稅措施等協議文本，取得新進展，又...
2019-04-09
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醜聞落幕公司股價急升 大韓航空社長病逝終年 70 歲
飽受醜聞困擾、兩個多星期前被股東踢出董事局的大韓航空社長趙亮鎬（Cho Yang-ho）驚傳死訊。大韓航空周一早上公佈，趙亮鎬在美國洛杉磯因病去世，終年七十歲。消息傳出後，該公司在首爾證券交易所的股價急升百分之三。 不足三周前，大韓航空的股東投票，以大比數通過把趙亮鎬逐出董事局，令他成為歷來第一位被逐出董事局的始創家族成員。他仍然擔任社長一職，但不再在董事局內擔當任何角色。趙曾經表示，會繼續參與公司的管理工作。 過去數年，大韓航空受到一連串醜聞打擊，聲譽和形象受到損害。二○一四年，趙的長女趙顯娥在紐約機場乘坐大韓航空頭等機位時，因為機艙服務員派發果仁的問題向下屬大興問罪之師...
2019-04-09
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屋苑錄零議價承接
據星島地產網報道，近期上車盤交投趨活躍，買家以用家主導，其中馬鞍山中心低層戶，面積468方呎，在「零議價」下以780萬元沽出，呎價16667元。 馬鞍山中心呎價1.66萬 世紀21奇豐物業天宇海分行經...
2019-04-09
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波音減產737 股價瀉逾5% 觀望美企季績 杜指挫83點
雖然中美第九輪貿易談判有進展，但投資者觀望企業首季業績，在通用電氣（GE）及波音股價拖累下，美股早段下跌，杜指曾跌178點，見26246點；納指曾跌46點，見7891點；標普500指數則跌12點，見2...
2019-04-09
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拔刺第一擊
曼城今晚歐聯八強首回合有射手阿古路上陣成疑，幸好前鋒加比爾捷西斯最近交足表現。加上藍月挾各賽事八連勝強勢，今仗有力反客為主，作客擊敗近況反覆的熱刺先拔頭籌。 （Now643、有線616、656台、無線myTV Super頻道303周三凌晨3:00直播） 阿古路上月尾英超作客富咸一仗傷出，之後兩場比賽都未有列入大軍名單，領隊哥迪奧拿透露︰「阿古路目前仍未參與球隊操練，暫時未知他能否出戰今晚或下輪作客水晶宮的聯賽。」即使這位阿根廷籍射手缺陣也好，藍月火力分散，史達寧、利萊辛尼、貝拿度施華等鋒將最近都能分擔破網重任。 在阿古路缺陣下，加比爾捷西斯最近兩場賽事都正選上陣，這位巴西國...
2019-04-09
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克羅地亞 古雅城區
克羅地亞首都薩格勒布（Zagreb），是瀰漫着千年古意的舊城區，滿佈由羅馬時期至哈布斯王朝風格的古雅建築，很適合大家漫步細賞。 遊覽薩格勒布，市中心便是主角，這裏主要分為上城及下城兩大區域，並以熱鬧的...
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嫩夫酒店密會經理人斷正 48歲洪欣 搵5歲「陽光寶貝女」呵番
48歲美魔女洪欣，09年嫁畀細佢十年嘅國產嫩夫張丹峰，姊弟戀一直好幸福。惜去年8月驚傳張丹峰疑出軌，搭上後生國產經理人畢瀅後，美滿婚姻現暗湧。昨日，再有張丹峰同畢瀅喺酒店房夜會3小時嘅照片流出，「欣峰...
2019-04-09
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五里山——五行八卦
當明白人類是不停被宇宙、地球、地理、氣候等等不同的能量頻率影響，不同的能量就是不同的頻率震動影響我們的生活、運氣、情緒、際遇等等。在不同的民族和文化有不同的代號來解說，華夏文化就用五行、陰陽、先後天、八卦等的代號演繹。但大家有一點要留意的是同樣的文化代號，在不同領域會有不同的定義，以「五行」為例，五行的金木水火土人人皆知，但在風水的五行有別於命理五行、面相五行，甚至是中醫的五行。當然五行的基本大義是一樣，火一定是紅紫橙色，不會變為黑色，無論在山醫命卜相，火都是主心、眼、血、文明等表徵。如要用火，在命理要用火的人，可能要住在南方，要去氣候暖的地方，又或要有堅忍的性格，但在風水...
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馬場浮世繪——星洲司令寧爭冠軍一哩
馬會將在明日中午舉行發布會，公布本月二十八日舉行的「冠軍賽馬日」中，三場國際一級賽的入選馬名單。本地馬匹當中，苗廄「星洲司令」於剛周日的主席錦標跑得第四，但苗禮德有感是役除頭馬「美麗傳承」之外，亞軍「鷹雄」和季軍「巴基之星」都大有機會出戰女皇盃，而餘下來的頂級一哩馬是有數得計，則「星洲司令」入選冠軍一哩賽的機會，以及在該賽取得獎金機會便反而提高。因此苗禮德昨日已通知馬會，「星洲司令」將以轉戰冠軍一哩賽為優先意願。 馬場浮世繪
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