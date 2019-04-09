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長澤急否認來港拍裸照

2019-04-09 列印
■長澤正美領軍宣傳新片。網上圖片
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　　日本女星長澤正美夥拍東出昌大、小日向文世扮演老千的富士「月9」劇《Confidence Man JP》去年播出後獲好評，乘勝追擊開拍的電影版將於5月17日在日本上映。早前眾人到香港為電影拍外景，小日向文世透露最難忘與東出等扮成李小龍，昨天的記者會上，小日又向文世忽然爆料，指長澤正美曾在香港的迷人夜景下拍攝裸照，長澤即時厲住對方否認，就連拍檔東出昌大亦幫忙澄清：「沒有，沒有。」好搞笑。

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