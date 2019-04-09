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李施嬅約滿離巢：暫別TVB

2019-04-09 列印
■港姐出身的李施嬅宣佈已約滿TVB。資料圖片
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　　在TVB工作15年的李施嬅，本月初約滿離巢外闖，她昨日在社交網提到「感恩每一次給我的學習同演出機會，孩子長大了，要出去見識了。」新劇《法證先鋒IV》成為她告別無線之作。

　　李施嬅昨日強調，與TVB關係良好：「我並不永遠離開TVB，只不過是時候長大出去，TVB永遠似屋企人，似爸爸媽媽栽培我到今日，永遠感激，不會忘記這個大家庭。今次只是暫別，相信將來一定會再聚。」

　　她又重申今日可在外地有成績，令很多人欣賞、給她機會都是因為娘家，又感激每位在TVB給她機會的監製，每位台前幕工作人員、演員，他們都令她這個學生終於畢業，試試出去闖一闖！

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