﻿嫩夫酒店密會經理人斷正 48歲洪欣 搵5歲「陽光寶貝女」呵番

48歲美魔女洪欣，09年嫁畀細佢十年嘅國產嫩夫張丹峰，姊弟戀一直好幸福。惜去年8月驚傳張丹峰疑出軌，搭上後生國產經理人畢瀅後，美滿婚姻現暗湧。昨日，再有張丹峰同畢瀅喺酒店房夜會3小時嘅照片流出，「欣峰」婚變似層層。日前傍晚，好耐無同丈夫連體晒恩愛嘅洪欣，去完內地探囝囝鎬濂後返港湊女。見佢拖5歲小公主張晞彤行銅鑼灣時一直心事重重，幸得充滿陽光魅力嘅萌爆寶貝女不時笑口呵O氹，星媽才擠出丁點笑容。



長腿洪欣14年以42歲高齡為夫誕下萌爆女兒晞彤，加埋大仔鎬濂，一家四口好幸福。惜去年突有指人夫疑偷食經理人畢瀅，髮妻為平息風波，開腔撐老公與經理人無景轟。不過婚變傳聞之後，洪欣不時喺社交網誌有感而發，月前更發文稱「怎麼才可以做個聰明的女人，我太笨了」，加上老公4月1日牛一，兩公婆都無一如以往咁合體放閃，夫婦關係已大不如前。上周，榮升星媽嘅洪欣出席活動時，對19歲兒子張鎬濂加入娛樂圈開心到講唔停，但就拒談婚變傳聞，黑面話「唔好講唔開心嘅事，唔好再問。」十年婚姻，似乎已出現裂痕。昨日，內地傳媒再次爆料，影到張丹峰同畢瀅喺酒店房夜會3小時，「欣峰」婚姻再現危機。



心事重重



日前傍晚，黑超洪欣薄施脂粉、零笑容湊5歲囡囡現身銅鑼灣時代廣場。兩母女先去行逛超市，只見洪欣顯得心事重重，漫無目的拖女兜咗個圈就走人，然後買咗個紅豆餅O氹小公主。紮上孖辮仔嘅晞彤有餅食，興奮得一邊食一邊跳，非常可愛。其後，二人轉行白沙道附近嘅時裝店，原來係星媽想shopping減壓。見洪欣在店內揀衫試褲，寶貝女好乖巧，一直跟住媽咪身邊陪shopping，好得人歡心。逗留廿分鐘，洪欣終於有收穫，但礙於當晚有微微雨，人母要照顧愛女，碌卡後留起袋衫，就拖住囡囡走人，然後行去利園取車離開。



採訪︰梁志明