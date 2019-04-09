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﻿嫩夫酒店密會經理人斷正 48歲洪欣 搵5歲「陽光寶貝女」呵番

2019-04-09 列印
歡樂寶寶 ■洪欣嘅5歲愛女晞彤，白雪雪好可愛。紮住孖辮仔成日笑容滿面，感染埋媽咪終於露出丁點笑容。
掃貨減壓 ■近日再傳婚變嘅洪欣，當晚大手買衫，似shopping洩忿。
廿四孝媽咪 ■雖然老公「偷食」，但洪欣有子女萬事足，買紅豆餅O氹小公主。
忟憎講電話 ■其間，見洪欣傾電話時皺眉頭，唔通質問緊佢老公？！
4月8日 共處3小時 ■昨日，內地有消息指丹峰同畢瀅喺酒店房單獨共處3小時，凌晨一點多才離開，女方更有男方酒店房卡自出自入。網上圖片
18年8月 傳偷食 ■去年，爆出張丹峰疑出軌搭上經理人畢瀅（左一），網民圖文並茂發掘過往二人嘅「親密疑點」，話圖中女方身體傾向男方都係「出軌罪證」之一。
日前談婚變黑面 ■日前，洪欣出席活動時原本好開心講兒子出道一事，當被問到婚變傳聞時，即黑面拒答。
榮升星媽 ■日前，19歲張鎬濂在內地選秀節目勝出，洪欣親身力撐又吻賀愛兒。
當街鬧交 ■去年，自傳出張丹峰「偷嗒」畢瀅後，本報在金鐘巧遇洪欣，見佢在愛女面前扯火鬧老公。
溫馨不再 ■近大半年，洪欣和丈夫已無再晒一家合體溫馨照。
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　　48歲美魔女洪欣，09年嫁畀細佢十年嘅國產嫩夫張丹峰，姊弟戀一直好幸福。惜去年8月驚傳張丹峰疑出軌，搭上後生國產經理人畢瀅後，美滿婚姻現暗湧。昨日，再有張丹峰同畢瀅喺酒店房夜會3小時嘅照片流出，「欣峰」婚變似層層。日前傍晚，好耐無同丈夫連體晒恩愛嘅洪欣，去完內地探囝囝鎬濂後返港湊女。見佢拖5歲小公主張晞彤行銅鑼灣時一直心事重重，幸得充滿陽光魅力嘅萌爆寶貝女不時笑口呵O氹，星媽才擠出丁點笑容。

        長腿洪欣14年以42歲高齡為夫誕下萌爆女兒晞彤，加埋大仔鎬濂，一家四口好幸福。惜去年突有指人夫疑偷食經理人畢瀅，髮妻為平息風波，開腔撐老公與經理人無景轟。不過婚變傳聞之後，洪欣不時喺社交網誌有感而發，月前更發文稱「怎麼才可以做個聰明的女人，我太笨了」，加上老公4月1日牛一，兩公婆都無一如以往咁合體放閃，夫婦關係已大不如前。上周，榮升星媽嘅洪欣出席活動時，對19歲兒子張鎬濂加入娛樂圈開心到講唔停，但就拒談婚變傳聞，黑面話「唔好講唔開心嘅事，唔好再問。」十年婚姻，似乎已出現裂痕。昨日，內地傳媒再次爆料，影到張丹峰同畢瀅喺酒店房夜會3小時，「欣峰」婚姻再現危機。

心事重重

　　日前傍晚，黑超洪欣薄施脂粉、零笑容湊5歲囡囡現身銅鑼灣時代廣場。兩母女先去行逛超市，只見洪欣顯得心事重重，漫無目的拖女兜咗個圈就走人，然後買咗個紅豆餅O氹小公主。紮上孖辮仔嘅晞彤有餅食，興奮得一邊食一邊跳，非常可愛。其後，二人轉行白沙道附近嘅時裝店，原來係星媽想shopping減壓。見洪欣在店內揀衫試褲，寶貝女好乖巧，一直跟住媽咪身邊陪shopping，好得人歡心。逗留廿分鐘，洪欣終於有收穫，但礙於當晚有微微雨，人母要照顧愛女，碌卡後留起袋衫，就拖住囡囡走人，然後行去利園取車離開。

採訪︰梁志明
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