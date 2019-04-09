﻿嫩夫酒店密會經理人斷正 48歲洪欣 搵5歲「陽光寶貝女」呵番

長腿洪欣14年以42歲高齡為夫誕下萌爆女兒晞彤，加埋大仔鎬濂，一家四口好幸福。惜去年突有指人夫疑偷食經理人畢瀅，髮妻為平息風波，開腔撐老公與經理人無景轟。不過婚變傳聞之後，洪欣不時喺社交網誌有感而發，月前更發文稱「怎麼才可以做個聰明的女人，我太笨了」，加上老公4月1日牛一，兩公婆都無一如以往咁合體放閃，夫婦關係已大不如前。上周，榮升星媽嘅洪欣出席活動時，對19歲兒子張鎬濂加入娛樂圈開心到講唔停，但就拒談婚變傳聞，黑面話「唔好講唔開心嘅事，唔好再問。」十年婚姻，似乎已出現裂痕。昨日，內地傳媒再次爆料，影到張丹峰同畢瀅喺酒店房夜會3小時，「欣峰」婚姻再現危機。
心事重重
日前傍晚，黑超洪欣薄施脂粉、零笑容湊5歲囡囡現身銅鑼灣時代廣場。兩母女先去行逛超市，只見洪欣顯得心事重重，漫無目的拖女兜咗個圈就走人，然後買咗個紅豆餅O氹小公主。紮上孖辮仔嘅晞彤有餅食，興奮得一邊食一邊跳，非常可愛。其後，二人轉行白沙道附近嘅時裝店，原來係星媽想shopping減壓。見洪欣在店內揀衫試褲，寶貝女好乖巧，一直跟住媽咪身邊陪shopping，好得人歡心。逗留廿分鐘，洪欣終於有收穫，但礙於當晚有微微雨，人母要照顧愛女，碌卡後留起袋衫，就拖住囡囡走人，然後行去利園取車離開。
採訪︰梁志明