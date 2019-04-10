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John Mayer訪港捐親筆簽名結他行善

2019-04-10 列印
■John留港期間亦出席慈善活動，並捐出4支結他。
■John在結他上逐一簽名。
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　　美國唱作歌手、七屆格林美音樂才子John Mayer前晚首度來港演唱，在港期間亦抽空出席通利琴行的慈善活動，捐出四支他有份參與設計的結他，並即場親筆簽名，所得款項全數捐給香港少年警訊，幫助發展少年音樂培育計劃。四支附有親筆簽名的結他，每支售價5萬港元，款項將全數捐贈給少年警訊。在活動上，John接受通利琴行董事李正德訪問，被問及對世界的未來有何期望時，41歲的John語重心長表示：「我希望見到我們將來的世界，能給予每一個人真正的機會，作為音樂創作人，我深明機會對每一個人是如何重要。」對於有志投身音樂界的年輕人，他則寄語「要堅持！不要放棄，不要被噓聲擊倒，專心演奏下去。」

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