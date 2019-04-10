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與縱慾Kenny拍激情戲 溫碧霞拒向老公「備案」

2019-04-10 列印
■溫碧霞與Kenny在《墮落花》中奉旨親熱。
■陳漢娜、陳煒、沈卓盈和郭奕芯等亦有出席。
■陳漢娜將要拍裸背鏡頭。
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　　溫碧霞、關智斌（Kenny）、陳漢娜、陳煒、沈卓盈等，昨日出席英皇電影《墮落花》開鏡拜神儀式。溫碧霞為演染毒癮的卧底減了4磅，並指該片尺度幾激，與Kenny有色慾場面，但拍大膽場面亦毋須跟老公「備案」：「咁大個人，難得遇到好劇本一定盡力做，做演員係要放開自己。」

　　Kenny的角色則是毒販繼承人，表面是正人君子，實際是心理變態縱情色慾，跟溫碧霞及郭奕芯等有激情戲，更要除衫騷肌。問到會否接受像梁朝偉在《色，戒》中露「蛋蛋」的鏡頭？他說：「可以先拍，之後再刪剪囉！就住就住拍更辛苦！」

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