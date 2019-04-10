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疑似「小三」譏「人老珠黃」洪欣傳婚變 狠刪夫妻合照

2019-04-10 列印
■洪欣昨被揭狠刪昔日夫妻合照。網上圖片
■畢瀅（左一）曾與洪欣、張丹峰一家同遊。網上圖片
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　　48歲的洪欣近日盛傳婚變，有指她老公張丹峰疑與前女經理人畢瀅有染，月前她突然在社交網發文「怎麼才可以做個聰明的女人，我太笨了」，婚變似層層。而日前張丹峰更被捕獲與畢瀅在酒店中密會三個小時，婚姻再現危機。昨日，網民竟發現洪欣微博已幾乎刪掉所有她與丈夫的舊合照，惟保留兩人昔日曾與畢瀅等好友到主題公園暢遊的大合照，令婚變傳聞加添懸疑。

　　有內地網媒就翻炒早前疑似是畢瀅的網民踩洪欣「人老珠黃」、「醜八怪」等留言，該網民聲稱愛上有婦之夫三年，並說「他說過要離婚娶我的」。洪欣在截稿前未回應婚變傳聞，日前則被本報拍到心事重重湊女。

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