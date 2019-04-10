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﻿結婚邁向32周年 梁家輝緊扣愛妻 教孖女恩愛秘笈

2019-04-10 列印
■一身運動裝嘅梁家輝在愛妻江嘉年陪同下入中環的名店揀衫。
■人夫專攻西裝，似為周日(14日)嘅金像獎揀選靚衫。
■梁家輝30年如一日，非常疼愛太太。
■影帝先同一對孖女去歎雲吞麵做午餐，之後才分頭shopping。
■去年「520」愛妻生日兼結婚周年紀念日，家輝例牌攬太太慶祝放閃。
■梁家輝一家四口係娛圈模範家庭之一。
■大孖Chloe(左三)和男友Matthew(左)拍拖5年，不時喺ig放閃；細孖Nikkie亦與外籍男友Tyle拍拖年半。
■日前，家輝夫婦和大孖Chloe和其男友Matthew齊齊外遊。
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        61歲嘅影帝梁家輝，出晒名係廿四孝老公，仲係一對27歲索孖女嘅甜心Daddy，下月20號對呢位型爆人夫嚟講係個重要大日子，除咗係愛妻江嘉年生日，520(諧音我愛你)仲係呢pair模範夫婦結婚32周年紀念日呀！日前下午，影帝同家人去中環ifc食lunch，之後兩公婆十指緊扣shopping。錫老婆錫都燶嘅家輝，係時候將其「恩愛秘笈」傳授畀有男朋友又到適婚年齡嘅囡囡嘞！

台上魅力十足嘅梁家輝，私底下好enjoy做family man，嚟報答愛妻87年肯窮嫁佢。90年，「愛妻號」家輝憑《愛在別鄉的季節》摘下台灣金馬獎影帝，喺台上講出愛的宣言：「太太在我最失意、最沒有希望、最窮、最潦倒的時候嫁給我，不管今天還是以後，我拿到甚麼榮譽、甚麼獎品……我都要跟她一起分享。」對於愛情，佢亦有金句：「一對戀人，頭一兩年拍拖，那是戀情；之後的10年，是感情；如果30年後你仍會拉她的手上街，那才是真正的愛情。」今時今日，梁家輝跟太太正正展現咗真正嘅愛情和婚姻嘅最高境界，畀一對孖女做個好榜樣。

食雲吞麵醫肚

  日前下午1時，黑超梁家輝一身運動裝拖實太太和兩個寶貝女梁穎晨(Chloe)及梁靜曦(Nikkie、前名靜禧)及一名女親友去ifc食馳名雲吞麵、粥品等醫肚。食飽飽，淡妝孖女跟女親友行街；家輝夫婦就十指緊扣漫步行去歷山大廈的名店睇男裝，似係為嚟緊周日(14日)嘅金像獎揀選靚衫出騷。兩夫婦沿途手拖手拍拖有講有笑，甜到漏油。入到名店，家輝揀吓墨鏡、皮鞋及西裝等，愛妻雖然忙篤手機，仍陪在老公身邊，陪另一半慢慢揀。逗留成個鐘，人夫有收穫，買咗袋戰利品就拖實老婆離開。

採訪 : 張詠森
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