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﻿視姐姐如家人

2019-04-10 列印
■孖女自細由外傭Delia(後右)湊大，感情深厚。
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  暖男梁家輝一家早前與打工30年嘅外傭Delia一齊抗癌嘅動人故事，有多好人畀like。囡囡Nikkie月前喺社交網開心分享，話Delia確診患上子宮頸癌第二期，幸好經過適當治療後，獲醫院通知Delia已抗癌成功。
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