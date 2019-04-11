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﻿ViuTV節目巡禮 秋官雯女撐場望電視業百花齊放

2019-04-11 列印
■秋官主演的《詭探前傳》將於本月29日晚10點播出。
■雯女主演的《婚內情》於29日晚9點半播出。
■江若琳則為ViuTV拍攝劇集《好人好姐》。
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        昨日，鄭少秋、鄧萃雯、陳錦鴻、江若琳、陶大宇等出席《ViuTV 4.29全新節目巡禮》，秋官直言對劇集《詭探前傳》好有信心，而雯女認為同TVB不算對撼，希望電視業百花齊放。

        節目巡禮中播出由周家蔚主持的《友枱VIP》片段時，羅家英直斥TVB舊同事不尊重太太汪明荃對公司的貢獻及行內地位，火藥味甚濃！

　　秋官透露拍攝《詭探前傳》時有曾遇靈異事件，幸沒撞鬼，又揚言不擔心「丁蟹效應」再現，着巿民快補倉，大宇及江若琳均表明會跟秋官入巿。至於要對撼《鐵探》，秋官直言接得就一定有信心，觀眾支持就是信心來源。至於雯女坦言《婚內情》與《鐵探》片種不同，加上觀眾已習慣上網點播，根本不算對撼。

　　陳錦鴻自爆現實中想有三個老婆，但為了維繫家庭才沒有行動，又直認常常與11歲的兒子一齊望女仔。
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