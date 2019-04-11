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﻿秋生被朋友勸勿幼稚 決定出席金像獎頒獎禮

2019-04-11 列印
■《淪落人》女主角姬素．孔尚治在戲中飾演菲傭。
■有份角逐「最佳男配角」的李璨琛已差不多完成駕駛改進課程，下月可重新獲發車牌。
■秋生睇好吳鎮宇及周潤發拎男主角獎。
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　　本屆香港電影金像獎頒獎禮將於下周日舉行，憑電影《淪落人》競逐「最佳男主角」的黃秋生，前晚出席該片首映禮時稱，曾想過不出席，但考慮到獲得大家畀面同愛護，加上朋友叫他不要這麼幼稚及驚惹是非，最後決定會出席。

　　問到演出該片有否帶挈工作機會，他直言沒有，就當自己半隻腳踏出娛樂圈，亦打算畫畫及進修紫微斗數，「我多年前自學紫微斗數，但不太叻很難。（你的命運如何？）總之好嘢！每十年行一個大運，我就係坐喺度歎。」
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