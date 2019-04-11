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開Show晒肌 坤哥想影寫真留念

2019-04-11 列印
■大隻仔坤哥大爆同女Dancer，會有好多絕非意淫但得意有趣嘅舞蹈動作。
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　　吳業坤將於下周五舉行紅館Show，昨日他穿上背心為演唱會綵排，一雙麒麟臂相當養眼，亦隱約可見6嚿腹肌，坤哥直言操咗兩年，對現有身形非常「收貨」。

　　坤哥笑謂近期HeHe味濃，因為同何廣沛拍劇時會經常𢲡起衫互摸對方肌肉。29歲的他坦言目前狀態最fit，不單止演唱會例行公事要騷肌，還想影寫真紀念踏入30歲。另外，坤哥排舞時只敢任由女舞蹈員摸身摸胸不敢「還手」，他說：「其實我通常係一個人練舞，今次係第一次齊集舞蹈員一齊跳，要同大家先熟絡啲，不過，歌曲係講追女仔，所以都要有啲身體接觸。」

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