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﻿重慶與畢瀅酒店同房 洪欣老公陷出軌疑雲

2019-04-11 列印
■洪欣（右二）不時陪老公張丹峰（左二）開工，而畢瀅（右一）也在場。資料圖片
■張丹峰被爆與畢瀅同回酒店。網上圖片
■畢瀅被攝得出入張丹峰的房間。網上圖片
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　　洪欣的老公張丹峰最近被指與經理人畢瀅搞婚外情，前晚爆出張在重慶拍戲期間入住酒店的片段，他被指於晚上收工後和畢瀅返酒店，兩人本來不同房，畢瀅其後來回張及自己的房間，待張的助手離開酒店後，畢瀅折返張的房逗留至凌晨1時許，離開時可見原本穿黑褲的她換上藍色褲。

　　有媒體向張丹峰的同事求證，獲回應「很正常，捕風捉影。」洪欣則繼續避傳媒，截稿前未有就種種傳言開腔，而她的前夫莫少聰近日在微博發文勸人打開心結。
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