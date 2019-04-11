  • 2019年4月11日 星期四
  • 26º
  • 84%
熱門： 佔中何猷啟繞道機場熊貓

日報新聞 > 娛樂

﻿美國開Show 伊健驚覺男Fans更熱情

2019-04-11 列印
■伊健一上台，歌迷立即起哄兼即刻進入瘋狂狀態。
■伊健表示很開心澳門站門票售罄。
Previous Next

　　鄭伊健日前赴美國內華達州賭城雷諾市開巡演，三年無踏足美國舞台，伊健發現原來當地男歌迷比女歌迷更熱情，不少美國華人Fans坦言「回憶返晒嚟」，令伊健好感動。

　　因之前紅館Show傷及手臂，伊健美國站演出未能重演大鐵環倒立，他已不斷訪尋名醫並與教練研究，希望20日的澳門站可再做倒立動作。對於傷勢，他坦言應是多年來拍攝動作場面積累勞損，他亦寄語年輕朋友，無論大小傷都必定要根治，否則手尾長。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd