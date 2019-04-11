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﻿涉毒朴有天突認抑鬱 頹爆Roy Kim返韓受查

2019-04-11 列印
■Roy Kim昨日到警署接受問話。
■朴有天突然召開記者會。
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　　在美國讀書，證實在勝利及鄭俊英偷拍群組的歌手Roy Kim，日前就涉嫌散播不雅偷拍片被韓警傳召回韓接受調查。極憔悴的Roy Kim昨午到首爾大都會警署接受問話，他在傳媒面前向Fans、家人及韓國民眾道歉，並稱會誠實地接受調查。

　　此外，富家女黃荷娜被指與歌手舊愛朴有天一齊吸毒，黃荷娜受查期間指被藝人A某趁她熟睡時強行注射毒品，有傳A某正是朴有天。朴有天昨日突然召開記者會否認吸毒，但收到調查機關通知，黃荷娜供出的A某是自己；他亦突然首度提到患有抑鬱症。

圖：網上圖片
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