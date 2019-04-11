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復活節帶女搭飛機外遊 林嘉欣憂麻疹肆虐機場

2019-04-11 列印
■林嘉欣表示復活節會帶女兒出埠露營。
■鄧鉅明和太太鄧宣云雁拍拖出席活動。
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　　林嘉欣、王陽明及鄧鉅明伉儷等前晚出席品牌活動，林嘉欣透露復活節會出埠外遊玩露營，她說：「女兒鍾意戶外活動，我覺得帶佢哋出去放下電，赤腳跑好正，雖然好多人擔心衞生問題，但我覺得大菌食細菌、細菌當補品，去大自然可以吸收下靈氣。」提到最近麻疹肆虐，她坦言：「幾擔心香港機場人流太多，麻疹易經空氣傳染；其實要做好日常基本衞生，女兒已打防疫針，佢哋返到屋企都會自動自覺去洗手。」

　　同場的王陽明表示原本忙於拍攝新戲，但向劇組請假為太太蔡詩芸送上海洋大白鯊蛋糕和相機作生日禮物，談到可有計劃生BB？他稱會順其自然。

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