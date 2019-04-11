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陳凱琳計劃明年生多個

2019-04-11 列印
■產後餵人奶的陳凱琳，胸部明顯升Cup！
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　　陳凱琳（Grace）前晚出席眼鏡品牌活動，生完BB的她身形fit爆，她表示待兒子一歲後再追多個。由於她餵人奶，胸部明顯升Cup，她坦言：「唔想將焦點放喺身材方面，亦冇計算過升咗幾多Cup，只希望BB食得好。」問她愛錫兒子，老公鄭嘉穎可有詐型？她笑言應該是她詐型，因老公更錫兒子，並透露BB已「斟茶」給他們，因她換片時嘉穎站在身邊也中招。至於何時復工？她表示拍劇要遲一步，因想多留時間陪BB。

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