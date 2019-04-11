﻿Kenny密密賺 買千萬樓 張致恆攬C cup女友 戀愛大過天

去年合體開騷嘅組合BOYZ成員關智斌（Kenny）和張致恆（Steven），出道15年，二人由昔日O靚仔變男神！其中38歲爆肌Kenny愈戰愈勇，靠早年北漂肯捱多年，喺內地爆紅；34歲童顏Steven仍然襟撈，不過戀愛大過天嘅佢女友一個接一個，近年私藏「C cup」舞台劇演員女友梁皓恩(April)。日前下午，Steven與四眼的骰女友拍拖現身銅鑼灣，陪女友去配眼鏡後，再快閃遊個電車河，然後買餸返愛巢玩煮飯仔，兩小無猜咁幾sweet！



大眼男神Kenny13年憑內地劇《追魚傳奇》喺內地彈起，身價三級跳，有傳佢喺香港、北京、橫店，甚至喺加拿大都有置業，去年再以近千七萬購入清水灣一個968呎單位，身家豐厚。BOYZ另一成員Steven就寧願有情飲水飽，曾同大佢3年嘅35E「波波姐」莊端兒發展姊弟戀，點知15年被拍到背女「偷嗒」富貴台妹，知衰嘅Steven即宣佈結束兩年情，並向女方公開道歉。分手無耐，Steven前年初喺社交平台po貼頭相留言：「不再讓憾事循環。」大頭相係同新女友梁皓恩（aPRIL）合照，自爆新戀情。新女April做過外展社工、model，近年愛上舞台劇，仲因為演出時被Steven睇中，「抄牌」後火速變情侶。



日前下午4時，放假mode嘅Steven陪素顏女友去銅鑼灣配眼鏡。皆因April喺網誌話「N年前做完激光但又近視返，開始返四眼人生」。當日四眼April穿上鬆身衞衣，密冚激凸上圍，企埋高大Steven身邊更覺小鳥依人。兩人在眼鏡店試框、試黑超等，最後Steven乖乖坐低等女友驗眼，揀眼鏡等，一個半鐘一啲怨言都無，唔怪得佢話自從同有上進心嘅April拍拖後，自己都變得成熟咗，仲話視女友為結婚對象呀！配完眼鏡，兩人浪漫搭三分鐘電車落灣仔，Steven沿途一直搭住女友膊頭連體放閃，唔怕被人認出。最後，二人拍拖買咗兩袋餸，再行返唐樓愛巢，預演平淡又溫馨似嘅夫妻生活，份外甜呀！



採訪 : 梁志明