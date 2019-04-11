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﻿可塑性高

2019-04-11 列印
■大鼻妹平日形象清純。
■穿上喱士胸圍嘅April，晒33C激凸上圍。
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　　April入行後拍過廣告、做主持、演舞台劇等，平日長髮外貌幾清純，年前為攝影師好友影咗輯火辣SM造型性感相， 豪擺誘人甫士大晒C cup身材。
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