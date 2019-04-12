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《鐵探》演出獲激讚 ﻿姜皓文﻿﻿直認﻿﻿恨攞視帝﻿

2019-04-12 列印
■黑哥話一直想演舞台劇，希望未來有機會挑戰，到時有望攞埋大滿貫。
■劇中黑哥與紅姐由互信到反面，每次衝突都火花四濺。
■「Bingo」被黑道踢爆卧底身份，大家反面收場。
■早前黑哥在民間選舉，憑電影《翠絲》獲封影帝。
■上次拍《守護神之保險調查》只得3集戲，令黑哥大感未夠喉。
■家中太太殷寧和5隻狗女，甚至家傭姐姐也成為黑哥工作的動力。
■身為卧底警察的「Bingo」，註定受盡黑白兩道壓力，一個字「苦」。
■跟盧宛茵這場母子探監戲，黑哥早預計會感動到觀眾。
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　　黑哥姜皓文上次拍完劇集《守護神之保險調查》已覺唔夠喉，再遇着最近推出的《鐵探》，不單止劇本同角色都好，仲有惠英紅等好戲之人，當然要再拍。講到被網民激讚跟盧宛茵母子情戲份，黑哥話睇劇本已眼濕濕，知對手後都估會有火花。對於有望憑該劇爭視帝，他坦言恨攞獎，仲話同惠英紅一樣想挑戰埋大滿貫。

撰文：杜淑霞 攝影：李維隆

髮型：Jove Shek@La M￼d Salon

化妝：Herrylaiming Make-Up 服裝：Degaia_HK

　　黑哥話一直想拍多啲劇集，「依家劇集質素同拍電影分別唔大，但喺個角色度耐啲，係好大嘅挑戰，上次《守護神》得3集真係唔夠喉，今次30集過足戲癮，仲有可以拍住紅姐佢哋，真係好興奮。」不過角色「Bingo」游走於黑白兩道，兩邊不是人，令他好大壓力，「拍時keep住喺唔開心狀態，好彩太太（殷寧）習慣晒，加埋家傭姐姐同埋5隻狗，佢哋7個係我嘅開心果同精神支柱，見到佢哋就減到壓。」

望挑戰埋大滿貫

　　今次繼電影《翠絲》後再跟紅姐合作，黑哥話一樣好玩，「上次我哋做夫妻，今次係上司下屬，衝突更多更大，啲戲你來我往又係另一種好玩。」講到跟盧宛茵的母子情戲份被網民激讚，黑哥坦言睇劇本時已睇到眼濕濕，「其實知道對手後都覺得應該好有火花，雖然同Madam Lo（盧宛茵）初次合作，仲要唔係拍咗好多日就拍嗰場戲，但佢嗰份強烈嘅母愛，好自然感動到我喊出嚟。」談到演技大爆發，有望繼影帝後，跟紅姐雙雙再提名視帝視后，他笑言同紅姐再拖住行紅地毯感覺應該唔錯，「有機會都想攞視帝㗎！我都想好似紅姐一樣挑戰埋大滿貫，自己好想試吓演舞台劇，但可惜有幾次機會演，但都係遷就不到時間。」

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