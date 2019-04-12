《鐵探》演出獲激讚 ﻿姜皓文﻿﻿直認﻿﻿恨攞視帝﻿

黑哥姜皓文上次拍完劇集《守護神之保險調查》已覺唔夠喉，再遇着最近推出的《鐵探》，不單止劇本同角色都好，仲有惠英紅等好戲之人，當然要再拍。講到被網民激讚跟盧宛茵母子情戲份，黑哥話睇劇本已眼濕濕，知對手後都估會有火花。對於有望憑該劇爭視帝，他坦言恨攞獎，仲話同惠英紅一樣想挑戰埋大滿貫。



撰文：杜淑霞 攝影：李維隆



髮型：Jove Shek@La M￼d Salon



化妝：Herrylaiming Make-Up 服裝：Degaia_HK



黑哥話一直想拍多啲劇集，「依家劇集質素同拍電影分別唔大，但喺個角色度耐啲，係好大嘅挑戰，上次《守護神》得3集真係唔夠喉，今次30集過足戲癮，仲有可以拍住紅姐佢哋，真係好興奮。」不過角色「Bingo」游走於黑白兩道，兩邊不是人，令他好大壓力，「拍時keep住喺唔開心狀態，好彩太太（殷寧）習慣晒，加埋家傭姐姐同埋5隻狗，佢哋7個係我嘅開心果同精神支柱，見到佢哋就減到壓。」



望挑戰埋大滿貫



今次繼電影《翠絲》後再跟紅姐合作，黑哥話一樣好玩，「上次我哋做夫妻，今次係上司下屬，衝突更多更大，啲戲你來我往又係另一種好玩。」講到跟盧宛茵的母子情戲份被網民激讚，黑哥坦言睇劇本時已睇到眼濕濕，「其實知道對手後都覺得應該好有火花，雖然同Madam Lo（盧宛茵）初次合作，仲要唔係拍咗好多日就拍嗰場戲，但佢嗰份強烈嘅母愛，好自然感動到我喊出嚟。」談到演技大爆發，有望繼影帝後，跟紅姐雙雙再提名視帝視后，他笑言同紅姐再拖住行紅地毯感覺應該唔錯，「有機會都想攞視帝㗎！我都想好似紅姐一樣挑戰埋大滿貫，自己好想試吓演舞台劇，但可惜有幾次機會演，但都係遷就不到時間。」



