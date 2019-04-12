劉松仁欽點演利瑪竇 ﻿王梓軒排戲排到無晒自信﻿

王梓軒（Jonathan）獲欽點，主演劉松仁監製的歌舞劇《利瑪竇》，和女主角陳潔儀（Kit）上演主僕情，團隊還有做康熙皇帝的沈震軒（Sammy）、「西方教士」古明華及同利瑪竇亦師亦友的舞台劇大師徐偉賢。王梓軒身負重任演利瑪竇，坦言呢3個月都活於松哥高壓之下：「雖然係有壓力，但係好正，真係學到好多嘢。」採訪：方騫平 髮型：Jimmy Chan @ Hair Culture（王梓軒）



場地：工創空間 Index@觀塘



歌舞劇將於4月20至28日在文化中心上演，從演50年，69歲的松哥停工逾一年執導該歌舞劇，並親自選角，對所有演員都有要求。王梓軒表示：「最難係松哥要求我1至4月都畀晒期佢，一周排足6日，最後一日用嚟練歌，基本上日日都無得停。排戲其間松哥成日『彈鐘』，話唔係咁演，都唔記得推翻咗幾多次喇，（有冇影響自信心？） 咁又冇，因為佢要求都好合理，而且會喺適當時會o氹番你，畀返小小信心我，過程中更深入了解角色。」被問到要Hold期有否收入？Jonathan認為作為演員唔去深造永遠冇得進步。而徐偉賢補充說：「演戲藝術修養會提升。」



原來梓軒和松哥3年前合作完劇集《華麗轉身》後，松哥已跟他定3年之約，話將來一定會再合作，大半年後舊事重提，松哥還保證一句：「你相信我，唔好諗票房反應，呢套歌舞劇係你演藝生涯重要轉捩點！」沈震軒打頭陣出場好有壓力，「我做舞台劇冇信心，曾經向松哥推戲，不過真係好似整定咁，今次係音樂劇，而且松哥好有誠意，話可以遷就我獨立排練時間。」語畢，他笑問梓軒係咪好羨慕松哥肯遷就他？Jonathan笑指兩人係新晉跳唱組合「沈梓軒」：「我哋好勁，一出道就喺文化中心演出，到時仲會翻觔斗。」至於古明華就透露松哥搵他時，只輕輕說一句：「唔好諗原因拒絕，你最後都要做。」



