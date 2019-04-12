﻿崔鍾訓涉迷姦 突然「失憶」

韓星崔鍾訓被揭是鄭俊英分享偷拍片群組成員後，昨有韓媒報道，一名女子A某透過律師透露，她在2012年3月於美國喝下崔鍾訓提供的雞尾酒後失去意識，醒來發現已被性侵，A某疑當時酒內有無色無味的「迷姦水」。崔鍾訓其後透過律師承認曾與A某在美見面，但對於被A某指涉性侵的過程則「沒有記憶」，他已於本月1日起訴A某恐嚇。



另外，朴有天的舊愛黃荷娜因多次吸毒被拘留，她日前爆出朴有天亦涉毒，令他將要到警署接受調查。圖：資料圖片



