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﻿玄彬下月來港會粉絲

2019-04-12 列印
　　韓國魅力男神玄彬，帥氣的外貌與精湛的演技吸引大批粉絲的支持，去年更以劇集《阿爾罕布拉宮的回憶》飾演的「劉鎮宇」，再度創佳績和高話題性。睽違6年玄彬的亞洲粉絲見面已正式開始，下月將再度訪港與久違的香港粉絲會面，於5月11日在九龍灣國際展貿中心匯星舉行《LOG IN TO THE SPACE-2019 HYUN BIN FAN MEETING TOUR》。主辦單位更表明，到時粉絲將會有驚喜福利，不同的門票將會有不同福利的名額，詳請就要留意稍後公佈。
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