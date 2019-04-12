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阿嬌首度跑馬拉松勁緊張

2019-04-12 列印
■零下七度兼落雪，阿嬌帶咗90磅衣物禦寒！
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　　昨日，阿嬌(鍾欣潼)到河北省越野跑勝地及滑雪天堂崇禮區，為一馬拉松賽事擔任開跑嘉賓並接受越野跑挑戰。因為第一次參加馬拉松，所以阿嬌於開跑前勁緊張。

　　阿嬌表示一直無跑步習慣，更加冇參加過馬拉松，所以今次雖然好艱苦，但又好新鮮，絕對係一個好大嘅嘗試，同一班隊友一齊跑亦非常開心。至於滑雪，阿嬌話因為之前拍戲試過受傷，所以一直唔敢滑雪，「覺得好遺憾，但我好鍾意睇滑雪嘅比賽項目。」除此之外，由於當地氣溫低至零下七度兼且落雪，阿嬌帶咗好多禦寒衣物，「啲衫褲褸夾埋差唔多成九十磅。」

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