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鄧達智呻保險唔賠創新手術

2019-04-12 列印
■鄧達智透露復活節會到越南慶祝生日。
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　　患前列腺癌二期的鄧達智，早前接受長達8小時微創手術，大病初瘉的他前晚擔任時裝設計賽評判。

　　鄧達智稱現要定期覆診，下周抽血驗癌指數，他接受了使用機械臂做的微創手術，手術費60萬，單是機械臂就要30萬，當年他買保險時還未有這個科技，保險公司表示保費不包，鄧達智認為醫學不斷創新，沒理由保費不包！他大呻保費就要交足，但申請賠償就要無止境「計算」，他的醫生老公正為他向保險公司爭取賠償全部手術費。

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