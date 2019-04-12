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紅館Show開鑼 基仔誠心上香求順利

2019-04-12 列印
■基仔誠心上香，祈求開Show一切順利。
■基仔主持切燒豬儀式，仲忍唔住食咗一件。
■基仔邊合十邊跟現場傳媒及Fans講Thank you。
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　　昨日，一連四場《古巨基我們世界巡迴演唱會 - 香港站Part2》在紅館開鑼，基仔於下午2時半現身紅館進行拜神儀式，為怕新髮型曝光，他戴上Cap帽保護，但髮尾仍可見染了綠髮，加上熒光黃Tee，非常搶眼。

　　可能去年開騷時曾不慎墮台，為求心安，基仔上香時相當誠心，唸唸有辭地講足半分鐘。拜神後由基仔主持切燒豬儀式，為開Show戒口多時嘅佢「破戒」食了一件，仲食得津津有味！此外，基仔老婆兼助手Lorraine貫徹作風，同基仔企得離行離列，連上香也跟大隊分開上，相當低調。



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